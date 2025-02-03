Швеция не нашла доказательств диверсии на Балтике и отпустила идущий из России корабль

Шведская прокуратура сняла арест с болгарского балкера Vezhen, который оказался под подозрением в совершении диверсии с подводным кабелем на дне моря. Доказательств диверсии на Балтике не найдено, сказано в пресс-релизе прокуратуры.

«Продолжающееся предварительное расследование обрыва кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море ясно показало, что это не случай диверсии. Принято решение о снятии ареста с судна, подозреваемого в причастности к обрыву кабеля», — отметили в прокуратуре Швеции.