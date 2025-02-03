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Регион
3 февраля, 12:33

Швеция не нашла доказательств диверсии на Балтике и отпустила идущий из России корабль

Швеция не нашла признаков диверсии в обрыве кабеля и сняла арест с судна Vezhen

Шведская прокуратура сняла арест с болгарского балкера Vezhen, который оказался под подозрением в совершении диверсии с подводным кабелем на дне моря. Доказательств диверсии на Балтике не найдено, сказано в пресс-релизе прокуратуры.

«Продолжающееся предварительное расследование обрыва кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море ясно показало, что это не случай диверсии. Принято решение о снятии ареста с судна, подозреваемого в причастности к обрыву кабеля», — отметили в прокуратуре Швеции.

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Напомним, что в конце января оборвался подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Предполагалось, что он вышел из строя из-за внешнего воздействия. После этого шведские власти задержали идущий из России балкер Vezhen. Латвия даже отправила на место водолазный отряд, чтобы водолазы погрузились и посмотрели на всё своими глазами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Владимир Озеров
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