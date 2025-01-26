В Балтийском море оборвался очередной кабель связи
LSM: Между Латвией и Швейцарией повреждён оптоволоконный кабель
Между Латвией и Швейцарией в Балтийском море был повреждён очередной оптоволоконный кабель государственного радио- и телецентра (LVRTC). Предполагается, что это случилось из-за внешнего воздействия. Об этом сообщило агентство LETA.
«На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно повреждён и что повреждение вызвано внешними факторами», — сказала Винета Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC.
Напомним, что в конце декабря 2024 года подводный кабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя по неизвестной причине. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, который пришлось брать на абордаж. А недавно со дна Финского залива подняли якорь, который нарушил целостность второго кабеля. Кроме того, специалисты начали ремонтировать кабель связи. Вскоре Швеция сообщила о новом повреждении подводного кабеля EstLink.
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