Испанский спецназ украл у россиян с корабля Baltic Summer табак, $1000 и Сталина

Испанские силовики после неудачного рейда на контейнеровоз Baltic Summer у берегов Португалии решили хоть чем-то поживиться, украв у российских моряков сигареты, $1000 и бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщает Mash.

«Корсары» размахивали перед моряками оружием и гранатами, а также заставляли готовить еду на их состав тоже. По прибытии в порт Виго клоунада продолжалась. Насмотревшиеся фильмов про копов их американские коллеги устроили допрос в формате «добрый/злой полицейский», хотя к тому моменту весь корабль проверили и не нашли ничего противозаконного.

В трюме обнаружили лишь фрукты, в которых сразу же начали ковыряться в поисках тщательно спрятанной запрещёнки. Найти ничего не удалось, но, чтобы не уходить с пустыми руками, силовики вынесли с судна сигареты, деньги и любопытный бюст усатого мужчины грузинской наружности.