Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 14:14

Испанский спецназ украл у россиян с корабля Baltic Summer табак, $1000 и Сталина

Судно Baltic Summer. Обложка © ТАСС / Zuma

Судно Baltic Summer. Обложка © ТАСС / Zuma

Испанские силовики после неудачного рейда на контейнеровоз Baltic Summer у берегов Португалии решили хоть чем-то поживиться, украв у российских моряков сигареты, $1000 и бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщает Mash.

«Корсары» размахивали перед моряками оружием и гранатами, а также заставляли готовить еду на их состав тоже. По прибытии в порт Виго клоунада продолжалась. Насмотревшиеся фильмов про копов их американские коллеги устроили допрос в формате «добрый/злой полицейский», хотя к тому моменту весь корабль проверили и не нашли ничего противозаконного.

В трюме обнаружили лишь фрукты, в которых сразу же начали ковыряться в поисках тщательно спрятанной запрещёнки. Найти ничего не удалось, но, чтобы не уходить с пустыми руками, силовики вынесли с судна сигареты, деньги и любопытный бюст усатого мужчины грузинской наружности.

Моряки Baltic Summer вернулись в Россию после трёх суток в плену у спецназа Испании и США
Моряки Baltic Summer вернулись в Россию после трёх суток в плену у спецназа Испании и США

Напомним, что контейнеровоз Baltic Summer следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Испанский спецназ высадился на судно, поскольку решил, что оно может провозить южноамериканские наркотики. Корабль был взят на абордаж 20-ю сотрудниками, в том числе из ФБР США. В Кремле заявили, что по факту произошедшего российские спецслужбы проведут проверку.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Испания
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar