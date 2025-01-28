Моряки Baltic Summer вернулись в Россию после трёх суток в плену у спецназа Испании и США
Захваченный у берегов Португалии контейнеровоз с россиянами прибыл в Петербург
Задержанный у берегов Португалии контейнеровоз прибыл в Петербург. Обложка © 78.ru
Контейнеровоз Baltic Summer с гражданами РФ и Белоруссии, который трое суток удерживали у берегов Португалии американские и испанские спецназовцы, прибыл в порт Петербурга. Об этом пишет 78.ru.
Судно следовало из Пуэрто-Боливар в Северную столицу России. На борту находились 23 члена экипажа. Их заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки. Моряков трое суток удерживали в порту, угрожая им оружием, но были вынуждены отпустить, потому что ничего запрещённого на борту найти не смогли. В ходе обысков на корабле вскрыли контейнеры, а несколько рефрижераторов выгрузили на сушу. Вызвать на борт консула экипажу не позволили.
Напомним, что на контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем высадились около 20 испанских и американских силовиков. Они то и дело угрожали экипажу, обещая подкинуть наркотики и размахивали оружием. Трое суток моряки находились под стражей без связи и сна. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Там заявили, что службы РФ проведут свою проверку, чтобы выяснить, были ли основания для задержания судна и экипажа.