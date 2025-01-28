Кремль впервые прокомментировал захват корабля с российским экипажем у берегов Португалии

У Кремля пока нет точных сведений о задержании агентами спецслужб Испании и Португалии судна с российскими моряками Baltic Summer, российские службы проведут свою проверку. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не располагаю деталями. Здесь нужно обращаться в Министерство иностранных дел или в Министерство транспорта, были ли основания для такого задержания, или это было задержание без основания на то. Соответственно, наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать», — отметил представитель Кремля.