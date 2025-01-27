Новейший атомный исполин с «Цирконами» на борту пополнил ряды Северного флота
Атомная подлодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» прибыла на базу Северного флота
Атомный подводный крейсер К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М «Ясень-М» завершил межбазовый переход. Субмарина четвёртого поколения прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте ВМФ РФ.
С поздравительным обращением в адрес экипажа выступил командующий подводными силами СФ РФ Анатолий Коваленко. Вице-адмирал напомнил, что это уже третья АПЛ четвёртого поколения, которая вошла в строй. Капитан «Архангельска» Александр Гладков отчитался о полной исправности корабля и готовности личного состава.
«Управляется корабль хорошо, экипаж подготовился, отработался, сплотился. Сейчас мы будем отрабатывать задачи курса подготовки, после чего будем входить в состав сил постоянной готовности», — цитирует каперанга пресс-служба СФ ВМФ.
Ранее американские эксперты признали, что российские подводные «Ясени» значительно превосходят все натовские аналоги. В арсенале этих субмарин не только 533-мм торпеды, но и крылатые ракеты трёх типов: «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Shutterstock / FOTODOM / zayatsphoto