Новейший атомный исполин с «Цирконами» на борту пополнил ряды Северного флота

Атомный подводный крейсер К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М «Ясень-М» завершил межбазовый переход. Субмарина четвёртого поколения прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте ВМФ РФ.

С поздравительным обращением в адрес экипажа выступил командующий подводными силами СФ РФ Анатолий Коваленко. Вице-адмирал напомнил, что это уже третья АПЛ четвёртого поколения, которая вошла в строй. Капитан «Архангельска» Александр Гладков отчитался о полной исправности корабля и готовности личного состава.

«Управляется корабль хорошо, экипаж подготовился, отработался, сплотился. Сейчас мы будем отрабатывать задачи курса подготовки, после чего будем входить в состав сил постоянной готовности», — цитирует каперанга пресс-служба СФ ВМФ.