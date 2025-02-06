Китайский флот спас торговое судно от пиратов

Флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) помог торговому кораблю избежать нападения пиратов в Аденском заливе. Об этом доложило Минобороны КНР в соцсетях.

Сообщается, что утром 1 февраля две небольших шлюпки попытались подплыть к конвоируемому судну «Жуисун». Труды экипажа китайского эсминца «Баотоу» быстро принесли плоды: разбойники были оперативно обращены в бегство.

Напомним, годом ранее севастопольские таможенники задержали яхту, которую группа туристов-аферистов из России похитила на Карибских островах. Россияне отдыхали на островах Антигуа и Барбуда весной 2019 года. Там они взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн рублей и угнали на родину.