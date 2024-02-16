В Севастополе нашли яхту, которую российские "пираты Карибского моря" угнали ещё в 2019 году Таможня задержала яхту, которую россияне похитили на Карибских островах 16 февраля, 09:35 Таможня задержала яхту, которую россияне похитили на Карибских островах. Фото © ФТС РФ

Севастопольские таможенники задержали яхту, которую группа туристов-аферистов из России похитила на Карибских островах. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Выяснилось, что группа россиян отдыхала на островах Антигуа и Барбуда, весной 2019 года. Там они взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн рублей. "Туристы" перегнали судно на родину, а затем один из злоумышленников зарегистрировал его по поддельным документам.

Таможня задержала яхту, которую россияне похитили на Карибских островах. Фото © ФТС РФ

"После этого аферисты наладили бизнес и стали сдавать яхту уже под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Чёрного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни", — рассказали в ФТС.

В итоге яхту задержали. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых поддельный. Кроме того, судно не было задекларировано , а сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём. Завела дело о хищении и королевская полиция Антигуа и Барбуды. Главарь преступной банды находится в международном розыске.

А ранее Life.ru рассказывал, как дагестанские таможенники обнаружили почти 70 килограммов лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. 26-летнего пассажира остановили для досмотра в зелёном коридоре аэропорта Махачкалы. При сканировании трёх его чемоданов инспекторы выявили десятки упаковок препаратов турецкого производства, в том числе от головной боли, аллергии и простуды.

Авторы Александра Вишнякова