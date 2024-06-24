Звезду "Пиратов Карибского моря" растерзала акула на Гавайях

На Гавайях популярный сёрфер Томайо Перри, который получил известность благодаря роли в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах", погиб на отдыхе в результате нападения акулы. Волны принесли к берегу его тело без ноги и руки. Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актёр скончался 23 июня днём.

Перри занимался сёрфингом с 12 лет и завоёвывал самые престижные награды. Его считали самым выдающимся сёрфингистом. Природная харизма помогла ему поучаствовать в сериалах "Потерянные" и "Полиция Гавайев", а позже и в голливудских блокбастерах "Пираты Карибского моря" и "Голубая волна".