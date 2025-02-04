Моряки с трёх кораблей почти год сидят без зарплаты после рейсов из Крыма в Африку

Более 60 человек экипажа кораблей из Крыма уже девять месяцев не могут получить зарплату за рейсы в Африку. Работодатели задолжали морякам порядка двух миллионов долларов.

Моряки жалуются на отсутствие зарплаты. Видео © Telegram / Mash на волне

Как сообщает Mash на волне, моряки с морских судов «Авачинский», «Фридрикшарм» и «Олюторский» плавали в Африку, где на протяжении семи месяцев (с середины ноября 2023 по середину июня 2024) занимались рыбной ловлей. Некоторые члены экипажа получили аванс, а оставшуюся часть суммы им обещали выплатить после возвращения на родину. Но этого не произошло. Остальные работники и вовсе не получили ничего. Недовольные мужчины обратились в компанию ITF, которая занимается защитой прав моряков, но результатов пока нет.