Моряки с трёх кораблей почти год сидят без зарплаты после рейсов из Крыма в Африку
Mash на волне: Моряки из Крыма не могут получить зарплату за рейсы девятый месяц
Более 60 человек экипажа кораблей из Крыма уже девять месяцев не могут получить зарплату за рейсы в Африку. Работодатели задолжали морякам порядка двух миллионов долларов.
Моряки жалуются на отсутствие зарплаты. Видео © Telegram / Mash на волне
Как сообщает Mash на волне, моряки с морских судов «Авачинский», «Фридрикшарм» и «Олюторский» плавали в Африку, где на протяжении семи месяцев (с середины ноября 2023 по середину июня 2024) занимались рыбной ловлей. Некоторые члены экипажа получили аванс, а оставшуюся часть суммы им обещали выплатить после возвращения на родину. Но этого не произошло. Остальные работники и вовсе не получили ничего. Недовольные мужчины обратились в компанию ITF, которая занимается защитой прав моряков, но результатов пока нет.
Пока люди сидят без денег, владельцы кораблей объяснили, что судна уже выставлены на продажу, и все долги будут закрыты сразу после того, как состоится сделка купли-продажи. С тех пор дело не сдвинулось с места. Работяги уверены, что у владельцев плавсредств есть деньги, так как всю рыбу, пойманную в рейсе, успели продать.
Ранее сообщалось, что российские моряки, которые потерпели крушение на сухогрузе Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию. На борту судна произошёл взрыв в машинном отделении. Причиной происшествия назвали теракт.
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