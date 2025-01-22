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22 января, 05:15

В Японии нашли останки российского моряка, пропавшего в Китае семь лет назад

В Японии нашли останки российского моряка, который пропал в Китае семь лет назад. Об этом сообщает SHOT.

Пропавший моряк Андрей Фролов. Фото © Telegram / SHOT

Пропавший моряк Андрей Фролов. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в Охотском море у берегов Японии обнаружили останки погибшего мужчины. Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов. Последний раз Андрея видели в ноябре 2017 года: он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где работал электромехаником. В пункт назначения он не прибыл и все эти годы считался пропавшим без вести.

Следовавшее из Ирана судно село на мель в Астраханской области
Следовавшее из Ирана судно село на мель в Астраханской области

Ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Японии перевернулось рыболовное судно, на котором в тот момент находилось 20 членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить лишь 17 из них. При этом двое моряков были найдены уже мёртвыми.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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