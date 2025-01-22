В Японии нашли останки российского моряка, пропавшего в Китае семь лет назад

В Японии нашли останки российского моряка, который пропал в Китае семь лет назад. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в Охотском море у берегов Японии обнаружили останки погибшего мужчины. Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов. Последний раз Андрея видели в ноябре 2017 года: он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где работал электромехаником. В пункт назначения он не прибыл и все эти годы считался пропавшим без вести.