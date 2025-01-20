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20 января, 13:44

Следовавшее из Ирана судно село на мель в Астраханской области

Следовавшее из Ирана судно село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 9:30 (8:30 по московскому времени) в главное управление поступило сообщение о том, что на 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Персиан София», следовавший по маршруту порт Амирабад (Исламская республика Иран) — порт Астрахань», — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что экипажу не понадобилась медицинская помощь. На судне имеется запас еды. Кроме того, произошедшее не нарушило судовой ход, повреждений и разлива топлива не зафиксировано.

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А ранее Life.ru писал, что в Приморском крае за борт судна вывалилось около 1000 кубометров брёвен. Транспортное средство получило повреждения, пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / knyazev vasily

Дарья Нарыкова
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