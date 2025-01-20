Следовавшее из Ирана судно село на мель в Астраханской области

Следовавшее из Ирана судно село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 9:30 (8:30 по московскому времени) в главное управление поступило сообщение о том, что на 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Персиан София», следовавший по маршруту порт Амирабад (Исламская республика Иран) — порт Астрахань», — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что экипажу не понадобилась медицинская помощь. На судне имеется запас еды. Кроме того, произошедшее не нарушило судовой ход, повреждений и разлива топлива не зафиксировано.