В Приморье за борт судна вывалилось около 1000 кубометров брёвен

В Приморье судно, отбывающее от причала, накренилось, «потеряв» почти 1000 кубометров брёвен. Пострадавших нет, однако само судно получило повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Брёвна вывалились за борт судна в Приморье. Видео © VK / Лента новостей Владивостока

«Сегодня в районе 15.00 при отходе гружёного брёвнами судна «Степан Гейц» от причала ОАО «Тернейлес» в морском порту Находка произошла утеря около тысячи кубических метров груза в воду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что брёвна уже достали из воды. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.