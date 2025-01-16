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16 января, 16:24

В Приморье за борт судна вывалилось около 1000 кубометров брёвен

В Приморье судно, отбывающее от причала, накренилось, «потеряв» почти 1000 кубометров брёвен. Пострадавших нет, однако само судно получило повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Брёвна вывалились за борт судна в Приморье. Видео © VK / Лента новостей Владивостока

«Сегодня в районе 15.00 при отходе гружёного брёвнами судна «Степан Гейц» от причала ОАО «Тернейлес» в морском порту Находка произошла утеря около тысячи кубических метров груза в воду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что брёвна уже достали из воды. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

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Ранее Life.ru сообщал, что в водах реки Дон в Ростове-на-Дону были обнаружены следы растворителей, используемых в лакокрасочных материалах для покраски судов. Южная транспортная прокуратура взяла эту ситуацию под контроль. Специалисты работают над выяснением обстоятельств происшествия и устранением последствий загрязнения реки.

Обложка ©

VK / Лента новостей Владивостока

Александра Мышляева
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