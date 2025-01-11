По Дону разлился растворитель краски

Следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов обнаружили в водах Дона в Ростове-на-Дону. На место происшествия уже вызваны эксперты, сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.

На место происшествия уже приехали сотрудники Водоканала и другие необходимые службы. Обложка © Telegram / Алексей Логвиненко

«Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения», — уточнил он в своём Telegram.

Логвиненко также подчеркнул, что забор воды для городских нужд осуществляется выше по течению. На месте работают сотрудники Водоканала, никакой опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. Работы будут завершены в ближайшее время.

Данную ситуацию на контроль также взяла южная транспортная прокуратура. Специалисты устанавливают обстоятельства и ликвидацию последствий загрязнения реки Дон.