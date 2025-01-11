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11 января, 11:20

По Дону разлился растворитель краски

В Ростове-на-Дону на реке Дон разлился растворитель для покраски судов

В Ростове-на-Дону произошёл развил растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура

В Ростове-на-Дону произошёл развил растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура

Следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов обнаружили в водах Дона в Ростове-на-Дону. На место происшествия уже вызваны эксперты, сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.

На место происшествия уже приехали сотрудники Водоканала и другие необходимые службы. Обложка © Telegram / Алексей Логвиненко

«Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения»,уточнил он в своём Telegram.

Логвиненко также подчеркнул, что забор воды для городских нужд осуществляется выше по течению. На месте работают сотрудники Водоканала, никакой опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. Работы будут завершены в ближайшее время.

Данную ситуацию на контроль также взяла южная транспортная прокуратура. Специалисты устанавливают обстоятельства и ликвидацию последствий загрязнения реки Дон.

«Транспортная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия и ликвидацию последствий. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования»,говорится в сообщении.

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Напомним, что ещё одна серьёзная экологическая катастрофа случилась в середине декабря в Керченском проливе, где произошло крушение двух танкеров. Нефтепродукты оказались на берегу Краснодарского края, и загрязнение распространилось на более чем 60 километров. В январе масляное пятно достигло побережья Севастополя, его обнаружили у входа в Балаклавскую бухту. Экологи прогнозируют, что рыболовная деятельность в пострадавшей зоне будет приостановлена до следующего сезона. Также существует риск срыва курортного сезона 2025 года.

Наталья Афонина
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