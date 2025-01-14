МЧС предупредило об угрозе обрушения скальной породы близ танкера «Волгонефть»

Существует угроза обрушения скальных пород в районе ликвидации утечки нефтепродуктов у кормовой части танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у берегов Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В настоящее время продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря из-за риска обрушения скальных образований. Также запланировано обследование для оценки возможности проведения взрывных работ, как указано в сообщении.

По данным МЧС, было осуществлено 121 рейс по вывозу нефтепродуктов, в результате чего изъято более 946 тонн и собрано 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Кроме того, продолжается создание искусственной гавани вокруг кормовой части танкера для предотвращения попадания мазута в открытое море, отсыпано около 50 метров.