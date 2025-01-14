МЧС предупредило об угрозе обрушения скальной породы близ танкера «Волгонефть»
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Существует угроза обрушения скальных пород в районе ликвидации утечки нефтепродуктов у кормовой части танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у берегов Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В настоящее время продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря из-за риска обрушения скальных образований. Также запланировано обследование для оценки возможности проведения взрывных работ, как указано в сообщении.
По данным МЧС, было осуществлено 121 рейс по вывозу нефтепродуктов, в результате чего изъято более 946 тонн и собрано 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Кроме того, продолжается создание искусственной гавани вокруг кормовой части танкера для предотвращения попадания мазута в открытое море, отсыпано около 50 метров.
Напоминаем, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив свыше 60 километров прибрежной территории. В результате этого инцидента погибли десятки животных. Загрязнение достигло берегов Кубани и Крыма, а наиболее сложная ситуация наблюдается в районе порта Тамань из-за утечки мазута с танкеров.