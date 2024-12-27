Пережившие крушение российские моряки вылетели домой
Российские моряки вылетели из Испании после крушения сухогруза Ursa Major
Из Мадрида в Россию вылетели российские моряки, которые выжили в результате крушения сухогруза Ursa Major. Накануне им оформили все необходимые документы, сообщили в пресс-службе российского посольства в Испании.
«27 декабря российские моряки, пережившие кораблекрушение грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в РФ. Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы», — рассказали в телеграм-канале диппредставительства.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. Инцидент произошёл в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. Спасти удалось 14 членам экипажа, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
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