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Регион
27 декабря, 01:12
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Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с сухогруза Ursa Major

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major («Большая медведица»). В пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» (владелец судна) сообщили, что спасательная шлюпка, направившаяся к Oslo Carrier 3, столкнулась с отказом от экипажа норвежского судна.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно отказалось принимать членов экипажа «Урса Майор», ссылаясь на некий запрет», — рассказали РИА «Новости» в компании.

Компания-владелец судна назвала этот инцидент нарушением Международной конвенции о спасении 1989 года, которая обязывает судно оказывать помощь терпящим бедствие, независимо от национальности.

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Напомним, 24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, а двое считаются пропавшими без вести. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прибыть в порт Владивостока 22 января. Причиной крушения сухогруза назван теракт. После взрыва на борту была обнаружена пробоина размером 50 на 50 см.

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Х / Principia Marsupia

Артём Гапоненко
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