Бывший морской офицер усомнился в скорости затопления сухогруза в Средиземном море

Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник высказал сомнения по поводу скорости, с которой затонул сухогруз Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море. По его мнению, столь быстрое затопление нехарактерно для судов такого класса, даже при повреждении главной энергетической установки.

«Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», — заявил он газете «Взгляд».

По информации МИД России, причиной крушения стал взрыв в машинном отделении. Из 16 членов экипажа спасены 14, двое числятся пропавшими без вести.