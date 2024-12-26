Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 03:13

На борту российского судна Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см

После серии взрывов по правому борту российского судна Ursa Major в Средиземном море была выявлена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика», владеющей кораблём.

По словам представителей группы, на борту была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего осмотра судна специалисты обнаружили пробоину выше уровня воды, примерно в 15-30 сантиметрах от её поверхности. Края повреждения имели рваную форму, направленную внутрь судна, а палуба была покрыта осколками.

Бывший морской офицер усомнился в скорости затопления сухогруза в Средиземном море
Бывший морской офицер усомнился в скорости затопления сухогруза в Средиземном море

Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 15 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Причиной крушения российского сухогруза назвали теракт.

Обложка ©

Х / Principia Marsupia

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar