На борту российского судна Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см
После серии взрывов по правому борту российского судна Ursa Major в Средиземном море была выявлена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика», владеющей кораблём.
По словам представителей группы, на борту была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего осмотра судна специалисты обнаружили пробоину выше уровня воды, примерно в 15-30 сантиметрах от её поверхности. Края повреждения имели рваную форму, направленную внутрь судна, а палуба была покрыта осколками.
Напомним, российское судно Ursa Major («Большая медведица») потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое числятся пропавшими без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 15 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Причиной крушения российского сухогруза назвали теракт.