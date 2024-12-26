На борту российского судна Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см

После серии взрывов по правому борту российского судна Ursa Major в Средиземном море была выявлена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика», владеющей кораблём.

По словам представителей группы, на борту была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего осмотра судна специалисты обнаружили пробоину выше уровня воды, примерно в 15-30 сантиметрах от её поверхности. Края повреждения имели рваную форму, направленную внутрь судна, а палуба была покрыта осколками.