На помощь тонущим морякам с сухогруза Ursa Major пришли испанцы после отказа норвежцев

Экипаж российского судна Ursa Major «Урса Майор», которое потерпело крушение в Средиземном море, спасён испанскими моряками с судна Salvamar Drago. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещён в местной гостинице», — рассказали представители компании в беседе с РИА «Новости».