На помощь тонущим морякам с сухогруза Ursa Major пришли испанцы после отказа норвежцев
Тонущий экипаж Ursa Major спасло испанское судно Salvamar Drago
Экипаж российского судна Ursa Major «Урса Майор», которое потерпело крушение в Средиземном море, спасён испанскими моряками с судна Salvamar Drago. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».
«Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещён в местной гостинице», — рассказали представители компании в беседе с РИА «Новости».
Напомним, 24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, а двое считаются пропавшими без вести. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прибыть в порт Владивостока 22 января. Причиной крушения сухогруза назван теракт. После взрыва на борту была обнаружена пробоина размером 50 на 50 см. Примечательно, что неподалёку от места крушения находился норвежский корабль, который отказался оказать помощь, ссылаясь на некий отказ.