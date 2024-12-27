В Норвегии попытались оправдаться за отказ спасать российских моряков с Ursa Major
Bulkship Management: На помощь к судну Ursa Major уже направлялась другая лодка
Спасательная шлюпка была закреплена вдоль норвежского судна до прибытия спасательной лодки. Обложка © Bulkship Management
Экипаж норвежского судна Oslo Carrier 3 не оказал помощь российским морякам с терпящего бедствие сухогруза Ursa Major, так как к месту происшествия на помощь уже направлялось другое судно, сообщает компания, владеющая судном. Кроме того, там указали, что спасательная шлюпка была закреплена к Oslo Carrier 3 до тех пор, пока не подошла подмога.
«Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия», — отметили в компании Bulkship Management.
Норвежская сторона добавила, что погодные условия были хорошими, шлюпка с российскими моряками находилась рядом с кораблем, и никто не пострадал.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно не стало спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.