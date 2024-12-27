В Норвегии попытались оправдаться за отказ спасать российских моряков с Ursa Major

Экипаж норвежского судна Oslo Carrier 3 не оказал помощь российским морякам с терпящего бедствие сухогруза Ursa Major, так как к месту происшествия на помощь уже направлялось другое судно, сообщает компания, владеющая судном. Кроме того, там указали, что спасательная шлюпка была закреплена к Oslo Carrier 3 до тех пор, пока не подошла подмога.

«Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия», — отметили в компании Bulkship Management.