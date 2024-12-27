«Обыкновенный нацизм»: В Госдуме осудили отказ Норвегии помогать российским морякам
Депутат Журавлёв назвал нацизмом отказ Норвегии спасать моряков с Ursa Major
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал отказ норвежцев помогать терпящим бедствие российским морякам с судна Ursa Major. Парламентарий охарактеризовал этот шаг как проявление «обыкновенного нацизма», направленного против нашего народа.
«Обыкновенный нацизм, только теперь направленный против русских. Сначала нас не пускают на международные соревнования, исключают из европейских университетов, а теперь вот отказываются спасать с терпящего бедствие корабля, который к тому же, скорее всего, западными спецслужбами и был потоплен», — отметил Журавлёв в беседе с RT.
По мнению депутата, надеяться на правосудие в данной ситуации бессмысленно. Изменится ситуация только после установления совершенно нового миропорядка.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru