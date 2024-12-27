«Обыкновенный нацизм»: В Госдуме осудили отказ Норвегии помогать российским морякам

«Обыкновенный нацизм, только теперь направленный против русских. Сначала нас не пускают на международные соревнования, исключают из европейских университетов, а теперь вот отказываются спасать с терпящего бедствие корабля, который к тому же, скорее всего, западными спецслужбами и был потоплен», — отметил Журавлёв в беседе с RT.