«Сумасшествие»: Политолог возмутился отказом норвежцев помочь российским морякам
Политолог Маркелов назвал сумасшествием отказ Норвегии помочь морякам Ursa Major
Страны Северной Европы находятся в авангарде, когда дело касается аномального политического поведения. Подобное не может не сказываться на простых людях. Таким образом политический советник и психолог Сергей Маркелов прокомментировал отказ судна Норвегии принять на борт российских моряков с затонувшего Ursa Major.
«Сумасшествие и маргинальность являются, как мне кажется, неизбежным следствием мировых разборок. <…> Вольно-невольно это распространяется на неформальное отношение всех жителей этих стран. В данном случае мы видим конкретный, точный пример того, как работают искажённые действия политиков», — сказал специалист в беседе с 360.ru.
Маркелов подчеркнул, что согласно международным правилам, помощь терпящим бедствие судам должна оказываться независимо от политической принадлежности. Он отметил, что существует множество примеров, когда помощь оказывали даже военным кораблям, поскольку моряки являются простыми работягами, выполняющими свой долг, и не должны страдать из-за политических конфликтов и решений.
Политолог также отметил, что российский посол в Норвегии предпримет действия в связи с данной ситуацией, чтобы указать Осло на некорректное поведение. Подводя итог, Маркелов напомнил, что отношения между РФ и Норвегией никогда не были тёплыми.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.