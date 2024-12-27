«Сумасшествие»: Политолог возмутился отказом норвежцев помочь российским морякам

Страны Северной Европы находятся в авангарде, когда дело касается аномального политического поведения. Подобное не может не сказываться на простых людях. Таким образом политический советник и психолог Сергей Маркелов прокомментировал отказ судна Норвегии принять на борт российских моряков с затонувшего Ursa Major.

«Сумасшествие и маргинальность являются, как мне кажется, неизбежным следствием мировых разборок. <…> Вольно-невольно это распространяется на неформальное отношение всех жителей этих стран. В данном случае мы видим конкретный, точный пример того, как работают искажённые действия политиков», — сказал специалист в беседе с 360.ru.

Маркелов подчеркнул, что согласно международным правилам, помощь терпящим бедствие судам должна оказываться независимо от политической принадлежности. Он отметил, что существует множество примеров, когда помощь оказывали даже военным кораблям, поскольку моряки являются простыми работягами, выполняющими свой долг, и не должны страдать из-за политических конфликтов и решений.