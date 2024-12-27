В Госдуме раскрыли, что грозит норвежским морякам за отказ спасти «Большую медведицу»
Картаполов: Норвежским морякам грозит суд за игнорирование крушения Ursa Major
Норвежским морякам грозит международный суд за отказ взять на борт экипаж терпящего крушения «Урса Майор» (Ursa Major, «Большая медведица»). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».
«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — ответил Картаполов на вопрос о возможных санкциях за невыполнение условий конвенции.
Парламентарий отметил, что действия норвежских моряков являются не только нарушением международной конвенции, но и нарушением общечеловеческих норм и правил. Картаполов считает это вопиющим случаем, который не попадает в западные нарративы.
Напомним, сухогруз «Урса Майор» потерпел крушение 23 декабря между Испанией и Алжиром. Судно направлялось из Петербурга во Владивосток и должно было прибыть туда 22 января. Из 16 членов экипажа на борту 14 спаслись, ещё двое пропали без вести. Катастрофа произошла из-за взрыва в машинном отделении. Компания-владелец назвала причиной ЧП теракт. Экипаж покинул «Медведицу», когда стало понятно, что её уже не спасти. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
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