В Госдуме раскрыли, что грозит норвежским морякам за отказ спасти «Большую медведицу»

Норвежским морякам грозит международный суд за отказ взять на борт экипаж терпящего крушения «Урса Майор» (Ursa Major, «Большая медведица»). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что действия норвежских моряков являются не только нарушением международной конвенции, но и нарушением общечеловеческих норм и правил. Картаполов считает это вопиющим случаем, который не попадает в западные нарративы.