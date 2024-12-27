Военный эксперт раскрыл, кто мог потопить российское судно Ursa Major в Средиземном море
Эксперт Леонков: Потопить судно Ursa Major могли Норвегия, США и Британия
К гибели российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море могут быть причастны спецслужбы Норвегии, США и Британии, не исключает военный эксперт Алексей Леонков. Причём последние активно развивают такое направление, как морские беспилотные катера. «Камикадзе» сегодня используются противником в акватории Чёрного моря, напомнил собеседник «Царьграда».
На почерк британских спецподразделений при диверсии против российского судна указал также политолог Вадим Сипров. Он обратил внимание, что сухогруз Ursa Major находился на таком расстоянии от британской военной базы в Гибралтаре, которого хватило бы для нанесения удара.
«Потопление Ursa Major — сигнал о том, что теперь каждое российское судно, где бы оно ни находилось, может подвергнуться нападению. Разумеется, в Лондоне спишут подобные теракты на украинцев...» — предположил эксперт.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru