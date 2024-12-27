Военный эксперт раскрыл, кто мог потопить российское судно Ursa Major в Средиземном море

К гибели российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море могут быть причастны спецслужбы Норвегии, США и Британии, не исключает военный эксперт Алексей Леонков. Причём последние активно развивают такое направление, как морские беспилотные катера. «Камикадзе» сегодня используются противником в акватории Чёрного моря, напомнил собеседник «Царьграда».

На почерк британских спецподразделений при диверсии против российского судна указал также политолог Вадим Сипров. Он обратил внимание, что сухогруз Ursa Major находился на таком расстоянии от британской военной базы в Гибралтаре, которого хватило бы для нанесения удара.