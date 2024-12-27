Медведев призвал не прощать Норвегию за отказ спасти российских моряков и процитировал Библию
Медведев: Нельзя прощать отказ норвежского судна спасти тонущий сухогруз из РФ
Нельзя прощать такие вещи, как отказ моряков с норвежского судна Oslo Carrier 3 принять на борт россиян с тонущего сухогруза Ursa Major («Большая медведица»). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — подчеркнул Медведев в своём телеграм-канале.
Медведев призвал действовать, как сказано в Библии: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого» (Псалтирь 57:11).
Как сообщал Life.ru, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах Средиземного моря между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа спасли, а двое считаются пропавшими без вести. Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Причиной крушения сухогруза назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков. На помощь пришли испанцы.
Life.ru