Медведев призвал не прощать Норвегию за отказ спасти российских моряков и процитировал Библию

Нельзя прощать такие вещи, как отказ моряков с норвежского судна Oslo Carrier 3 принять на борт россиян с тонущего сухогруза Ursa Major («Большая медведица»). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — подчеркнул Медведев в своём телеграм-канале.