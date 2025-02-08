В Европе ищут легальный способ захватывать российские корабли

Финляндия, Латвия, Литва и Эстония ведут переговоры по борьбе с «теневым флотом» РФ, который, как считают в Европе, с помощью своих судов обходит санкции при поставках нефти и совершает диверсии в водах. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что эта команда из четырёх стран в поиске способов отталкивается от международного права. К примеру, остановить и захватить корабль можно по экологическим причинам (если кажется, что судно провоцирует утечку опасных веществ во время движения) или в связи с угрозой критически важным подводным объектам.

Если обосновать юридически свои абордажи не получится, то участники будут разрабатывать новые национальные законы, сказано в статье. Это может быть совместное требование к танкерам пользоваться услугами страховщиков лишь из определённого списка при нахождении в Балтийском море. Однако в известность обо всех подобных действиях им будет необходимо поставить Евросоюз.