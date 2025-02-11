Минтранс подтвердил, что на борту танкера Koala 130 тыс. тонн мазута

На иностранном танкере Koala, который сейчас находится в порту Усть-Луга, располагается около 130 тысяч тонн мазута. Специалисты работают над процессом его откачки, как сообщили в Минтрансе России.

«На борту танкера находится примерно 130 тысяч тонн мазута. В данный момент Морспасслужба организует откачку — для этого в порт были доставлены насосы из Мурманска. Оборудование уже разгружено и проходит проверку», — указано в официальном сообщении.

Кроме того, специалисты проводят осмотр танкера и разрабатывают план подключения насосов и подачи пара к грузовым танкам. Выгрузка мазута возможна только в подогретом состоянии, поэтому с учетом наличия воды в машинном отделении эксперты рассматривают безопасные способы подачи пара с берега.