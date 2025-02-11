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11 февраля, 12:41

Минтранс подтвердил, что на борту танкера Koala 130 тыс. тонн мазута

Танкер «Коала». Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Танкер «Коала». Фото © Telegram / Александр ДроZденко

На иностранном танкере Koala, который сейчас находится в порту Усть-Луга, располагается около 130 тысяч тонн мазута. Специалисты работают над процессом его откачки, как сообщили в Минтрансе России.

«На борту танкера находится примерно 130 тысяч тонн мазута. В данный момент Морспасслужба организует откачку — для этого в порт были доставлены насосы из Мурманска. Оборудование уже разгружено и проходит проверку», — указано в официальном сообщении.

Кроме того, специалисты проводят осмотр танкера и разрабатывают план подключения насосов и подачи пара к грузовым танкам. Выгрузка мазута возможна только в подогретом состоянии, поэтому с учетом наличия воды в машинном отделении эксперты рассматривают безопасные способы подачи пара с берега.

Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга
Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

Напомним, что взрыв в машинном отделении танкера Koala случился в ночь на 9 февраля, когда судно находилось в порту Усть-Луга. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия инициировала собственное расследование и даже привлекла разведывательную авиацию для сбора информации о данном инциденте.

Марина Фещенко
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