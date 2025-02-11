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Регион
10 февраля, 21:53

Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

Танкер Koala. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

Танкер Koala. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

Собственник танкера Koala должен убрать судно из акватории порта Усть-Луга в Ленобласти в течение трёх месяцев. Такое распоряжение дал капитан морского порта Игорь Золотых.

«Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трёх месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

На танкере Koala после взрыва нашли повреждения в трёх местах
На танкере Koala после взрыва нашли повреждения в трёх местах

Напомним, взрыв в машинном отделении на танкере Koala произошёл в ночь на 9 февраля, когда судно находилось в порту Усть-Луга. На его борту находится 130 000 тонн мазута, но разлива не произошло. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия начала собственное расследование и даже подняла разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии.

Артур Лапсаков
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