Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

Собственник танкера Koala должен убрать судно из акватории порта Усть-Луга в Ленобласти в течение трёх месяцев. Такое распоряжение дал капитан морского порта Игорь Золотых.

«Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трёх месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте администрации морских портов Балтийского моря.