На танкере Koala после взрыва нашли повреждения в трёх местах

На танкере Koala, который взорвался в порту Усть-Луга в Ленинградской области, обнаружены повреждения в трёх местах. Среди возможных причин происшествия следователи рассматривают диверсию, целью которой могла быть экологическая катастрофа, поскольку на борту находилось 130 тысяч тонн мазута.

По данным SHOT, специалисты использовали аппарат «Гном» для обследования судна. В результате проверки были выявлены три повреждения корпуса, все они расположены в районе машинного отделения. В настоящее время следствие изучает различные версии произошедшего, включая возможность минирования танкера. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.