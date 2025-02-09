Росморречфлот: Службы расследуют взрыв на танкере Koala в порту Усть-Луга

Уполномоченными службами проводится расследование инцидента на танкере «Коала», который утром 9 февраля начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

«Уполномоченными службами проводится расследование инцидента», — написали в телеграм-канале Росморречфлота.

Там также уточнили, что вокруг танкера были установлены боновые ограждения. Сейчас идёт подготовка к обследованию подводной части судна.