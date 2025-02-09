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9 февраля, 16:44

Росморречфлот: Службы расследуют взрыв на танкере Koala в порту Усть-Луга

Танкер «Коала». Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Танкер «Коала». Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Уполномоченными службами проводится расследование инцидента на танкере «Коала», который утром 9 февраля начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

«Уполномоченными службами проводится расследование инцидента», — написали в телеграм-канале Росморречфлота.

Там также уточнили, что вокруг танкера были установлены боновые ограждения. Сейчас идёт подготовка к обследованию подводной части судна.

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Напомним, что сегодня в Ленинградской области начал тонуть танкер Koala, гружённый 130 тысячами тонн мазута. Погибших и пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов. Позже стало известно, что в машинном отделении произошёл взрыв, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна остались целы.

Алена Пенчугина
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