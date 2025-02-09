Глава Сахалина рассказал, какая судьба может ждать севшее на мель судно

Владельцы китайского балкера с мазутом, который сел на мель возле порта Невельск, могут оставить судно на побережье. Такими опасениям поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава Сахалина разобрал инцидент с иностранным сухогрузом в Невельском районе. Видео © VK / Валерий Лимаренко

«Сейчас главная задача — исключить экологические риски. Все необходимые меры уже принимаются», — поделился глава Сахалина на своей личной странице.

По его словам, это не первый подобный случай в регионе. В 2021 году утилизация китайского сухогруза Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне легла на власти Сахалина. Судно вывели из-под таможенного контроля в декабре 2023 года — это была первая подобная практика в России.

«Этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — рассказал губернатор.