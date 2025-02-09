Глава Сахалина рассказал, какая судьба может ждать севшее на мель судно
Губернатор Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель балкера бросят его
Владельцы китайского балкера с мазутом, который сел на мель возле порта Невельск, могут оставить судно на побережье. Такими опасениям поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Глава Сахалина разобрал инцидент с иностранным сухогрузом в Невельском районе. Видео © VK / Валерий Лимаренко
«Сейчас главная задача — исключить экологические риски. Все необходимые меры уже принимаются», — поделился глава Сахалина на своей личной странице.
По его словам, это не первый подобный случай в регионе. В 2021 году утилизация китайского сухогруза Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне легла на власти Сахалина. Судно вывели из-под таможенного контроля в декабре 2023 года — это была первая подобная практика в России.
«Этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — рассказал губернатор.
У грузового балкера An Yang 2 имеется существенное повреждение, и отремонтировать его практически невозможно. Лимаренко призвал не допустить повторения ситуации 2021 года и обратился в МИД КНР и непосредственно к владельцу судна с просьбой о сотрудничестве.
Ранее в Сахалинской области ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна An Yang 2. Напомним, что 9 февраля китайский балкер сел на мель возле острова. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могут подобраться к судну. На борту находятся 20 китайских моряков. У них достаточно запасов еды и воды, в медицинской помощи экипаж также не нуждается. В Росморречфлоте опровергли слухи о разливе мазута после ЧП с балкером.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС