Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель китайского балкера с мазутом
В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна An Yang 2
An Yang 2 на мели в Сахалинской области. Обложка © Пресс-служба регионального ГУ МЧС
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введён властями Невельского района Сахалинской области, где иностранное судно застряло на мели возле острова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Балкер на мели. Видео © Пресс-служба регионального ГУ МЧС
«В Невельском районе введён режим ЧС муниципального характера», — сказано в публикации.
Иностранное судно село на мель в устье реки Казачки из-за сильного шторма. На борту грузового балкера An Yang 2 находятся 20 китайских моряков. У них достаточно запасов еды и воды, в медицинской помощи экипаж также не нуждается. В региональном правительстве добавили, что судно перевозит уголь, мазут и моторное масло. Разлива топлива зафиксировано не было.
Напомним, что китайский балкер сел на мель в Невельском районе ночью 9 февраля по местному времени. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могут подобраться к судну. Приходится ждать, когда погода улучшится.