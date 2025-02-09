Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель китайского балкера с мазутом

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введён властями Невельского района Сахалинской области, где иностранное судно застряло на мели возле острова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Иностранное судно село на мель в устье реки Казачки из-за сильного шторма. На борту грузового балкера An Yang 2 находятся 20 китайских моряков. У них достаточно запасов еды и воды, в медицинской помощи экипаж также не нуждается. В региональном правительстве добавили, что судно перевозит уголь, мазут и моторное масло. Разлива топлива зафиксировано не было.