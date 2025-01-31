Безлюдная и таинственная яхта-призрак села на мель в Нью-Джерси
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Безлюдная яхта-призрак села на мель в Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press. Согласно информации от федеральных органов, десятиметровое судно оказалось на мели недалеко от устья реки Шрусбери, в южной части национального заповедника Гейтуэй.
Свидетели заметили дрейфующую яхту под названием Linda T. в водах залива Сэнди-Хук. У нее были небольшие повреждения на левом борту, оборванный причальный конец и ни души не борту.
В настоящее время Служба национальных парков США и Береговая охрана проводят расследование этого загадочного инцидента.
А ранее «летучий корабль» в Чёрном море шокировал жителей Одессы. На деле речь шла о Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности.