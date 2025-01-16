«Летучий корабль» в Чёрном море шокировал жителей Одессы

На самом деле парящие корабли — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными. Можно, кстати, заметить не только парящие в воздухе, но и перевёрнутые, удлинённые или увеличенные в размерах предметы.