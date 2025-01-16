«Летучий корабль» в Чёрном море шокировал жителей Одессы
Странный парящий над Чёрным морем корабль засняли жители Одессы
Жители Одессы заметили парящие корабли над Чёрным морем. Некоторых граждан такое явление сильно испугало. Кадры летучего судна появились в социальных сетях.
Парящие корабли заметили в Одессе над Чёрным морем. Видео © Х / KorhevKorhev1
На самом деле парящие корабли — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными. Можно, кстати, заметить не только парящие в воздухе, но и перевёрнутые, удлинённые или увеличенные в размерах предметы.
Ранее ещё одно красивое природное явление успели зафиксировать в России. «Роскосмос» поделился фотографией Байкала без льда. Из-за тёплой погоды самое глубокое озеро не замёрзло и не покрылось прочной коркой. За состоянием отечественного достояния следят даже из космоса.
Х / KorhevKorhev1