В США засняли редкое «цирковое представление» 1500 дельфинов в открытом море
Капитан судна заснял с дрона «суперстаю» из 1500 дельфинов у берегов Калифорнии
В США удалось заснять с дрона редкое явление, — 1500 серых дельфинов объединились в синхронную группу и отправились бороздить морские просторы у берегов Калифорнии. Автор ролика — капитан Эван Бродски из организации Monterey Bay Whale Watch, сообщает портал Associated Press.
Дельфины объединились в большую группу у берегов США. Видео © Х / marine_pla18913
«Мне кажется, они были вплоть до горизонта, насколько я мог видеть», — поделился он в беседе с журналистом издания.
Серые дельфины известны тем, что редко собираются в стаи, предпочитая одинокое плавание в тропических морях. По словам экипажа корабля, млекопитающие вели себя очень игриво, совсем не боялись приближаться к судну и устроили настоящее «прыжковое представление». Часть дельфинов плыла строго за кораблём, используя выходящие из-под кормы волны в качестве ускорителя. Бродски добавил, что только после запуска над водой дрона стало ясно, что речь идёт не о сотне дельфинов, а как минимум о 1500 особей.
Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора провели исследования рыбы, выловленной в Чёрном и Азовском морях, на предмет загрязнения её мазутом. Особей брали даже из тех мест, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Согласно результатам проверки, загрязнений в рыбе не обнаружено, а все показатели находятся в пределах допустимой нормы.
Х / marine_pla18913