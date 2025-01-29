В США засняли редкое «цирковое представление» 1500 дельфинов в открытом море

В США удалось заснять с дрона редкое явление, — 1500 серых дельфинов объединились в синхронную группу и отправились бороздить морские просторы у берегов Калифорнии. Автор ролика — капитан Эван Бродски из организации Monterey Bay Whale Watch, сообщает портал Associated Press.

Дельфины объединились в большую группу у берегов США. Видео © Х / marine_pla18913

«Мне кажется, они были вплоть до горизонта, насколько я мог видеть», — поделился он в беседе с журналистом издания.

Серые дельфины известны тем, что редко собираются в стаи, предпочитая одинокое плавание в тропических морях. По словам экипажа корабля, млекопитающие вели себя очень игриво, совсем не боялись приближаться к судну и устроили настоящее «прыжковое представление». Часть дельфинов плыла строго за кораблём, используя выходящие из-под кормы волны в качестве ускорителя. Бродски добавил, что только после запуска над водой дрона стало ясно, что речь идёт не о сотне дельфинов, а как минимум о 1500 особей.