Найденный плезиозавр Кем-Кем доказал, что чудовища Лох-Несса и озера Лабынкыра реальны В песках Сахары учёные нашли останки плезиозавра, которые доказывают, что морские хищники, жившие 100 млн лет назад, дожили до наших дней. 24 января, 21:20 Плезиозавры могли дожить до XXI века. Обложка © «Шедеврум»

До последнего времени существование доисторических ящеров в пресных озёрах наподобие Лох-Несса в Шотландии или Лабынкыра на Чукотке подвергалось сомнению на том основании, что крупному хищнику не хватит кормовой базы. Однако новые исследования палеонтологов в Северной Африке доказали — динозаврам хватит и того, что есть.

Открытие пресноводного плезиозавра

Последние исследования пустыни Сахары в Марокко, проведённые учёными из британских университетов Бата и Портсмута и марокканского университета Хасана II, позволили совершить открытие целой сети древних рек и озёр, возраст которых составил 100 миллионов лет. Особенно палеонтологов заинтересовали костные останки плезиозавров, обитавших здесь в меловой период. Выяснилось, что это новый вид, который учёные относят к семейству Leptocleididae. Учёные даже дали новому плезиозавру имя: Кем-Кем — по наименованию региона. Найденные останки свидетельствовали о том, что на территории Марокко миллионы лет назад обитали плезиозавры, максимальный размер которых достигал трёх метров, а наиболее мелкие особи были размером всего в полтора метра.

В руки британских учёных попались кости и зубы, принадлежавшие разным животным, а также плечевая кость мелкого плезиозавра, размер которого составлял чуть больше метра. Находка удивила учёных, ведь ранее считалось, что плезиозавры живут только в солёной воде — это морские хищники.

Морских хищников в те времена было много. Фото © «Шедеврум»

«Кости и зубы были найдены в разных местах, — рассказал журналистам автор исследований доктор Ник Лонгрич, — то есть каждая кость или зуб — это отдельное животное. Мы нашли останки 12 особей. И если кости рассказывают нам о том, где погибли животные, зубы говорят о том, где они жили, ведь хищники часто теряют их при жизни».

Место находки говорило о том, что древние рептилии были гораздо больше приспособлены к окружающей среде, чем считалось до сих пор, и могли жить не только в солёной, но и в пресной воде. Британцы предположили, что в африканской системе рек и озёр плезиозавры питались рыбой, амфибиями и черепахами. Тут же, на берегу древнего водоёма, были найдены останки огромного сухопутного ящера — спинозавра, жившего примерно в то же время, что и плезиозавр, — от 93,3 до 112 миллионов лет назад. Спинозавры достигали в длину 12–16 метров и питались рыбой.

Палеонтологи уверены, что плезиозавр, так же как и некоторые современные дельфины или тюлени, смог эволюционировать и жил в пресных озёрах и реках. Об этом говорит износ зубов, которые оказались сколоты при охоте хищника на речных бронированных рыб. И если судить по размерам, то древние плезиозавры в экосистеме рек мелового периода могли играть ту же роль, что сейчас играют, например, амазонские дельфины.

Плезиозавры и другие хищники

Останки хищной морской рептилии, получившей название «плезиозавр», были впервые найдены в 1823 году палеонтологом-любителем Мэри Эннинг. Она нашла кости ящера, когда ей было всего 12 лет. Плезиозавр — это довольно крупный хищный динозавр с широким телом, четырьмя ластами, длинной шеей и маленькой головой. Позже их останки были найдены на каждом из континентов, включая Австралию и Южную Америку.

Плезиозавры были очень разнообразной группой динозавров и отличались друг от друга размерами и длиной. Самые большие достигали в длину 17 метров. Шея рептилий была в два раза длиннее тела. Считается, что плезиозавры были живородящими рептилиями, то есть яиц не откладывали. Они появились на Земле в триасовом периоде — около 201–251 миллиона лет назад и вымерли, предположительно, 66 млн лет назад во время мел-палеогенового вымирания, случившегося в результате падения астероида или по причине активизации вулканической деятельности планеты.

Вместе с плезиозаврами на рыб охотились другие хищники. Фото © «Шедеврум»

Кроме плезиозавров в древних морях плавали и другие хищники: похожие на китов плиозавры, достигающие 15 метров в длину;

похожие на аллигаторов мелкие мезозавры — не более одного метра в длину;

похожие на акул ихтиозавры длиной от четырёх до 24 метров;

достигающие 17 метров мозазавры;

морские крокодилы;

хищные черепахи;

акулы гибодонты, появившиеся 260 млн лет назад и вымершие вместе с плезиозаврами. Настоящий «суп» из хищников. Недаром британский палеонтолог Дэвид Мартилл уже высказался по поводу открытия так: «Плотность хищников, обитавших в те времена в Кем-Кеме, была такова, что я бы не решился купаться!»

Мог ли выжить плезиозавр в России

Но если плезиозавры могли быть длиной всего в 1,5–2 метра и были приспособлены к пресной воде, то разве они не могли сохраниться в небольших озёрах? Ведь хищник размером с дельфина может столетиями обитать в отдалённых водоёмах, даже если база питания сравнительно невелика. Ведь ловят же до сих пор в реках Сибири полутораметровых щук и тайменей. Так, может, зря учёные поставили крест на поисках живого плезиозавра?

Давайте напомним читателю, как выглядел «лабынкырский чёрт» по свидетельствам начальника геологической партии Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР В. Твердохлебова и геолога Б. Башкатова, которые видели его 30 июля 1953 года в озере Ворота на Чукотке. «Это было <...> какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом к нам. Над водой возвышалась тёмно-серая туша, <...> отчётливо выделялись два симметричных светлых пятна <...> Мы видели лишь небольшую часть, но под водой угадывалось массивное тело <...> Тяжёлым броском, приподнявшись из воды, оно бросалось вперёд и погружалось в воду. Сомнений не было: мы видели «чёрта» — легендарное чудовище здешних мест».

А вот как в 1934 году описывал встречу с чудовищем озера Лох-Несс местный житель Артур Грант. «У него была длинная шея, заканчивающаяся маленькой головой с большими овальными глазами, хвост длиной около двух метров был сильным и закруглялся на конце. Общая длина животного составляла около четырёх метров».

Так схематически Артур Грант изобразил чудовище, которое видел в 1934 году. Фото © Wikipedia

А вот география наблюдений XX–XXI веков за плезиозаврами: это Шотландия и Ирландия, Канада, Швеция, Норвегия, Китай, Мозамбик, Центральная Африка и Австралия. В России местами обитания чудовищ считались Медвежьи озёра в Московской области, река Териберка на Кольском полуострове, озеро Хепоярви в Ленинградской области, Чёрное озеро в Коми, а также Лабынкыр, Ворота, Красное и Эльгыгытгын на Чукотке и озеро Хайыр в Якутии.

Карта местности, где обитали плезиозавры, поразительно схожа с картой озёр, где их встречают сейчас. Фото © phys.org

Интересный факт: большая часть этих водоёмов находится там, где ранее действительно обитали плезиозавры. С другой стороны — все водоёмы по странной случайности находятся там, где у людей необычно ярко развит фольклор.

Авторы Майя Новик