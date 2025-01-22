Специалисты рассказали о результатах исследования рыбы, выловленной в Чёрном море

Специалисты Россельхознадзора провели исследования рыбы, выловленной в Чёрном и Азовском морях, на предмет загрязнения её мазутом. Особей брали даже из тех мест, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Согласно результатам проверки, опубликованным на официальном сайте ведомства, загрязнений в рыбе не обнаружено, а все показатели находятся в пределах допустимой нормы.

«Согласно проведённым лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — сообщили в Россельхознадзоре.