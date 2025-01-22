Специалисты рассказали о результатах исследования рыбы, выловленной в Чёрном море
Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе, выловленной в Чёрном море
Специалисты Россельхознадзора провели исследования рыбы, выловленной в Чёрном и Азовском морях, на предмет загрязнения её мазутом. Особей брали даже из тех мест, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Согласно результатам проверки, опубликованным на официальном сайте ведомства, загрязнений в рыбе не обнаружено, а все показатели находятся в пределах допустимой нормы.
«Согласно проведённым лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — сообщили в Россельхознадзоре.
Известно, что для проверки брали пробы охлаждённого пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в нескольких регионах, в том числе в Керчи, Феодосии, Севастополе, Херсонской области. Также эксперты проверили черноморскую хамсу, которая была выброшена на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
Напомним, что в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошёл разлив мазута. В воде оказалось порядка трёх тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент привёл к серьёзному природному бедствию, в результате которого погибли птицы, рыба, дельфины и обитатели морского дна. Мазутное пятно достигло берегов Кубани, а затем дошло и до побережья Крыма.
Life.ru