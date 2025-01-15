В Госдуме призвали проверить рыбу и морепродукты из Чёрного моря после разлива мазута
Депутат Гусев призвал проверить рыбу из Чёрного моря после разлива мазута
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Life.ru заявил, что после разлива мазута в Чёрном море необходимо проверить все организации и предприятия, которые выращивают и вылавливают рыбу и морепродукты в акватории и вблизи побережья, где произошёл разлив мазута. По словам парламентария, нужно выяснить, может ли такая продукция быть опасна для здоровья. Соответствующее обращение депутат направил в Роспотребнадзор.
Депутат Дмитрий Гусев призвал проверить рыбу и морепродукты из Чёрного моря после разлива мазута. Видео © Life.ru
Также депутат попросил компетентные органы приостановить на время экспертиз рыбную ловлю в зоне природной катастрофы.
По словам Гусева, после употребления рыбы и морепродуктов, выращенных или выловленных в зоне разлива мазута, в организм человека попадают опасные вещества, которые поражают разные системы органов. Однако, прежде чем паниковать и делать выводы, важно проверить всё и дождаться результатов экспертизы.
«В пищу попадают ядовитые вещества, это может приводить, по оценкам специалистов, к поражению дыхательной системы, пищеварительной, печени, почек, может привести к смерти. Но прежде, чем делать выводы, надо проверить, какие загрязнения, и сделать так, чтобы загрязнённая вода не попала в рыбу, которую мы употребляем в пищу», — подчеркнул депутат.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море вылилось порядка трёх тысяч тонн нефтепродуктов. В результате погибли десятки морских обитателей, включая 32 дельфинов. Сначала мазутное пятно достигло берегов Кубани, а затем его нашли и у побережья Крыма. В середине января акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута. Тем временем в Госдуме рассказали, какие курорты Краснодарского края не пострадали от разлива мазута.
Life.ru