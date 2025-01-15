В Госдуме призвали проверить рыбу и морепродукты из Чёрного моря после разлива мазута

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Life.ru заявил, что после разлива мазута в Чёрном море необходимо проверить все организации и предприятия, которые выращивают и вылавливают рыбу и морепродукты в акватории и вблизи побережья, где произошёл разлив мазута. По словам парламентария, нужно выяснить, может ли такая продукция быть опасна для здоровья. Соответствующее обращение депутат направил в Роспотребнадзор.

Депутат Дмитрий Гусев призвал проверить рыбу и морепродукты из Чёрного моря после разлива мазута. Видео © Life.ru

Также депутат попросил компетентные органы приостановить на время экспертиз рыбную ловлю в зоне природной катастрофы.

По словам Гусева, после употребления рыбы и морепродуктов, выращенных или выловленных в зоне разлива мазута, в организм человека попадают опасные вещества, которые поражают разные системы органов. Однако, прежде чем паниковать и делать выводы, важно проверить всё и дождаться результатов экспертизы.