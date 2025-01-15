В Госдуме рассказали, какие курорты Краснодарского края не пострадали от разлива мазута

Летом 2025 года россияне смогут отправиться на курорты Краснодарского края, которые не пострадали в результате разлива мазута в Чёрном море. Зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов в разговоре с Life.ru рассказал, что к таковым относятся Адлер, Сочи и Геленджик.

Депутат Госдумы Георгий Арапов рассказал, какие курорты Краснодарского края не пострадали от разлива мазута. Видео © Life.ru

Также парламентарий отметил, что отдых будет доступен этим летом в тех местах, которые находятся дальше от Анапы.

«Если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где нужно отдыхать, нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей», — добавил депутат.

Арапов подчеркнул, что нужно сконцентрироваться на помощи пострадавшим от мазута районам, чтобы вернуть Анапе статус курорта. Кроме того, он призвал всех россиян поддержать волонтёров — приехать на место или оказать материальную помощь.

В некоторых пострадавших районах, по словам депутата, почти не осталось песка на побережьях. Собеседник Life.ru считает, что нужно разработать технологию по просеиванию песка на берегу, а не перебирать его вручную, как сейчас это делают волонтёры и сотрудники МЧС. Также Арапов призвал изменить технику работы с пострадавшими животными. По его словам, необходимо путь до пунктов реабилитации, так как многие особи не доживают и погибают в дороге.