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15 января, 10:52

В Госдуме рассказали, какие курорты Краснодарского края не пострадали от разлива мазута

Депутат Арапов: Россияне смогут отдохнуть на курортах в Адлере, Сочи, Геленджике

Летом 2025 года россияне смогут отправиться на курорты Краснодарского края, которые не пострадали в результате разлива мазута в Чёрном море. Зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов в разговоре с Life.ru рассказал, что к таковым относятся Адлер, Сочи и Геленджик.

Депутат Госдумы Георгий Арапов рассказал, какие курорты Краснодарского края не пострадали от разлива мазута. Видео © Life.ru

Также парламентарий отметил, что отдых будет доступен этим летом в тех местах, которые находятся дальше от Анапы.

«Если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где нужно отдыхать, нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей», — добавил депутат.

Арапов подчеркнул, что нужно сконцентрироваться на помощи пострадавшим от мазута районам, чтобы вернуть Анапе статус курорта. Кроме того, он призвал всех россиян поддержать волонтёров — приехать на место или оказать материальную помощь.

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В некоторых пострадавших районах, по словам депутата, почти не осталось песка на побережьях. Собеседник Life.ru считает, что нужно разработать технологию по просеиванию песка на берегу, а не перебирать его вручную, как сейчас это делают волонтёры и сотрудники МЧС. Также Арапов призвал изменить технику работы с пострадавшими животными. По его словам, необходимо путь до пунктов реабилитации, так как многие особи не доживают и погибают в дороге.

Ранее в Альянсе турагентств России предупредили граждан, что число мест отдыха на Чёрном море значительно сократится из-за ситуации с разливом мазута. При этом там призвали не драматизировать ситуацию, а найти подходящую альтернативу.

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Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате крушения 27 членов экипажа были экстренно эвакуированы, однако один моряк, к сожалению, погиб. В море вылилось порядка трёх тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к гибели десятков морских обитателей, включая 32 дельфинов. В конце декабря мазут достиг побережья Крыма, после чего в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

freepik / kbza

Ольга Сливченко
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