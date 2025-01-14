Аксёнов: Ситуация с мазутом будет ухудшаться, пока танкеры не поднимут со дна
Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил президенту России Владимиру Путину о последствиях аварии с участием двух танкеров в районе Керченского пролива. Его выступление состоялось в ходе совещания, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».
По словам чиновника, в настоящий момент вблизи полуострова фиксируется небольшой объём выбросов. Крупных пятен, которые дрейфовали бы вдоль побережья, с воздуха не видно.
«Однако пока корабли не поднимут, мы всё равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе», — сообщил Аксёнов.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 27 членов экипажей были экстренно эвакуированы, один моряк погиб. В результате аварии в море попало около 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Десятки морских обитателей пострадали, в том числе сообщалось о смерти 32 дельфинов. До побережья Крыма мазут дошёл в конце декабря, после этого в Керчи ввели режим ЧС.