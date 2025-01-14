Аксёнов: Ситуация с мазутом будет ухудшаться, пока танкеры не поднимут со дна

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил президенту России Владимиру Путину о последствиях аварии с участием двух танкеров в районе Керченского пролива. Его выступление состоялось в ходе совещания, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».

По словам чиновника, в настоящий момент вблизи полуострова фиксируется небольшой объём выбросов. Крупных пятен, которые дрейфовали бы вдоль побережья, с воздуха не видно.