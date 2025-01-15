Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января
Мазут с нефтетанкера «Волгонефть-239», разлившийся в Чёрном море после крушения судна, откачают до конца января. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Ход работ по ликвидации экологической катастрофы лично проверили вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Роман Старовойт.
«Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января», — говорится в сообщении ведомства.
Старовойт сообщил, что специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают устройство насыпи вокруг кормовой части, чтобы начать откачку мазута. Также продолжается сбор топлива, находящегося в воде. Уже вывезено 1 236 тонн нефтесодержащей смеси. Утилизировать всё собранное будут на двух площадках, которые уже подготовлены в Краснодарском крае.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате крушения в море вылилось порядка трёх тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к гибели десятков морских обитателей, включая 32 дельфинов. Сначала мазутное пятно достигло берегов Кубани, а в конце декабря топливо нашли на побережье Крыма. К середине января акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута.