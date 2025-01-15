Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут с нефтетанкера «Волгонефть-239», разлившийся в Чёрном море после крушения судна, откачают до конца января. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Ход работ по ликвидации экологической катастрофы лично проверили вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Роман Старовойт.

Старовойт сообщил, что специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают устройство насыпи вокруг кормовой части, чтобы начать откачку мазута. Также продолжается сбор топлива, находящегося в воде. Уже вывезено 1 236 тонн нефтесодержащей смеси. Утилизировать всё собранное будут на двух площадках, которые уже подготовлены в Краснодарском крае.