Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 12:38

Стали известны подробности взрыва на борту танкера Koala в порту Усть-Луга

Росморречфлот: Резервуары танкера в порту Усть-Луга не повреждены при взрыве

При взрыве на борту иностранного танкера Koala («Коала») в порту Усть-Луга Ленинградской области никто не пострадал, грузовые резервуары судна тоже остались целы. Моряки уже эвакуировалось с тонущего корабля, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

«Сегодня утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошёл взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — уточнил Росморречфлот.

В настоящий момент танкер остаётся у причала Усть-Луги, полное затопление ему не угрожает. Вокруг судна установлены боновые ограждения, специалисты готовятся обследовать подводную часть корабля. Идёт расследование обстоятельств взрыва.

Глава Сахалина рассказал, какая судьба может ждать севшее на мель судно
Глава Сахалина рассказал, какая судьба может ждать севшее на мель судно

Напомним, о затоплении загруженного мазутом танкера Koala в порту Усть-Луга стало известно сегодня. Предварительно сообщалось об отсутствии жертв и пострадавших. Правоохранители проверяют, соблюдались ли правила безопасности на водном транспорте.

Обложка ©

Telegram / Александр ДроZденко

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Росморречфлот
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar