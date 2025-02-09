Стали известны подробности взрыва на борту танкера Koala в порту Усть-Луга

При взрыве на борту иностранного танкера Koala («Коала») в порту Усть-Луга Ленинградской области никто не пострадал, грузовые резервуары судна тоже остались целы. Моряки уже эвакуировалось с тонущего корабля, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

«Сегодня утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошёл взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — уточнил Росморречфлот.

В настоящий момент танкер остаётся у причала Усть-Луги, полное затопление ему не угрожает. Вокруг судна установлены боновые ограждения, специалисты готовятся обследовать подводную часть корабля. Идёт расследование обстоятельств взрыва.