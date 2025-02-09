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Регион
9 февраля, 20:32

Финляндия подняла авиацию после взрыва на танкере в порту Усть-Луга

Финский президент Орпо заявил о собственном расследовании взрыва на танкере

Танкер «Коала». Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

Танкер «Коала». Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о начале расследования инцидента с взрывом на танкере Koala в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Власти страны объявили о повышенной готовности в случае разлива нефти. Как сообщает издание Ilta Sanomat, для сбора информации в воздух подняли пограничные разведывательные самолёты.

«Самолёты пограничной службы направлены в восточную часть Финского залива. Эти разведчики способны, например, выявлять нефтяные разливы и координировать действия в экстренных ситуациях», — приводит заявление пограничников Ilta Sanomat.

Стали известны подробности взрыва на борту танкера Koala в порту Усть-Луга
Стали известны подробности взрыва на борту танкера Koala в порту Усть-Луга

Кроме того, Финляндия отправила запросы в российские органы. Заместитель командующего Финской береговой охраной Илья Ильин отметил, что между двумя странами действует соглашение о совместном реагировании на морские разливы нефти, по которому власти оказывают взаимопомощь при возникновении ЧС.

«Наше сотрудничество с российскими властями является эффективным. Мы проверяем информацию, поступающую из российских СМИ, и используем различные средства, включая обмен данными с другими странами», — добавил Ильин.

Росморречфлот: Службы расследуют взрыв на танкере Koala в порту Усть-Луга
Росморречфлот: Службы расследуют взрыв на танкере Koala в порту Усть-Луга

На данный момент вопрос о совместном реагировании по поводу взрыва в Усть-Луге не обсуждается. Ильин подчеркнул, что у Финляндии есть необходимое оборудование и ресурсы для ликвидации нефтяных разливов.

Напомним, 9 февраля в Ленинградской области начал тонуть танкер Koala со 130 тысячами тонн мазута. Пострадавших и погибших в результате инцидента не было, как и разлива нефтепродуктов. Позднее выяснилось, что взрыв произошёл в машинном отделении судна, и экипаж был вынужден эвакуироваться на берег, в то время как грузовые резервуары остались неповреждёнными.

Лия Мурадьян
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