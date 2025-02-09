Финляндия подняла авиацию после взрыва на танкере в порту Усть-Луга

Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о начале расследования инцидента с взрывом на танкере Koala в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Власти страны объявили о повышенной готовности в случае разлива нефти. Как сообщает издание Ilta Sanomat, для сбора информации в воздух подняли пограничные разведывательные самолёты.

«Самолёты пограничной службы направлены в восточную часть Финского залива. Эти разведчики способны, например, выявлять нефтяные разливы и координировать действия в экстренных ситуациях», — приводит заявление пограничников Ilta Sanomat.

Кроме того, Финляндия отправила запросы в российские органы. Заместитель командующего Финской береговой охраной Илья Ильин отметил, что между двумя странами действует соглашение о совместном реагировании на морские разливы нефти, по которому власти оказывают взаимопомощь при возникновении ЧС.

«Наше сотрудничество с российскими властями является эффективным. Мы проверяем информацию, поступающую из российских СМИ, и используем различные средства, включая обмен данными с другими странами», — добавил Ильин.

На данный момент вопрос о совместном реагировании по поводу взрыва в Усть-Луге не обсуждается. Ильин подчеркнул, что у Финляндии есть необходимое оборудование и ресурсы для ликвидации нефтяных разливов.