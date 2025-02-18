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18 февраля, 00:33

Два взрыва раздались на танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны

Танкер Seajewel. Обложка © X / LetFreedom229

Танкер Seajewel. Обложка © X / LetFreedom229

На борту танкера Seajewel прогремели два взрыва во время выгрузки нефти в порту итальянского города Савона в ночь с 14 на 15 февраля. Издание Fatto Quotidiano сообщает о возникновении на судне пробоины с признаками внешнего воздействия.

По данным источников газеты, на обшивке судна обнаружены следы деформации металла, указывающие на воздействие значительной силы. При этом разлива нефти не зафиксировано, а экипаж не пострадал.

Администрация порта после ЧП приостановила выгрузку топлива. Для расследования привлечены специалисты ВМС Италии, а также сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Прокуратура Савоны рассматривает разные гипотезы, среди которых — аварийная ситуация, столкновение или умышленное повреждение. Издание Corriere della Sera не исключает версии с использованием взрывного устройства либо детонацией старого боеприпаса.

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Ранее стало известно, что танкер Koala начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленобласти. Причиной произошедшего стал взрыв. На борту корабля 130 тонн мазута, специалисты работают над процессом его откачки.

Тимур Хингеев
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