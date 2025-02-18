Два взрыва раздались на танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны

На борту танкера Seajewel прогремели два взрыва во время выгрузки нефти в порту итальянского города Савона в ночь с 14 на 15 февраля. Издание Fatto Quotidiano сообщает о возникновении на судне пробоины с признаками внешнего воздействия.

По данным источников газеты, на обшивке судна обнаружены следы деформации металла, указывающие на воздействие значительной силы. При этом разлива нефти не зафиксировано, а экипаж не пострадал.