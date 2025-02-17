Два матроса на лодке пропали с танкера «Гермес» у села Корф на Камчатке

На Камчатке пропали без вести два матроса, которые прибыли к селу Корф два дня назад для разгрузки горюче-смазочных материалов. Сведения об этом сообщил на странице в «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его информации, примерно в 23:00 16 февраля (по московскому времени 14:00) матросы отправились на лодке к танкеру. По огням на борту можно было наблюдать за лодкой, но вскоре стало очевидно, что её уносит в сторону. На помощь к матросам послали буксир. Однако, когда он достиг точки назначения, оказалось, что матросов нет, хотя огни продолжали гореть, и сама лодка работала. На борту находились три спасательных жилета.

Лебедев сообщил, что для поиска пропавших в прибрежной зоне сформировали группу из 14 человек, оснащенная семью единицами техники. Однако из-за снежной погоды, ухудшающей видимость, поисковые работы пришлось приостановить. К настоящему моменту поиски продолжились, матросов ищут с помощью вертолёта.

По факту исчезновения людей на севере полуострова уже начала проверку Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Согласно предварительной информации, 16 февраля двое матросов из экипажа танкера «Гермес», находящегося в районе терминала Тиличики портового города Петропавловск-Камчатский, осуществляли на аэролодке перевозку людей с грузового судна на берег. После высадки пассажиров они не вернулись, и связь с ними была потеряна», — сообщает прокуратура.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку. Она осуществляется по статье 263 УК РФ, касающейся нарушения безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ведомство сообщает, что аэролодка имеет механические повреждения, и рядом с ней обнаружены обломки льда.