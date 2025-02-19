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Регион
19 февраля, 14:58

Власти Кубани поддержат санатории в зоне ЧС после крушения танкеров с мазутом

Кондратьев: На Кубани вводят меру поддержки для предприятий в зоне ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о льготных займах, которые начнут действовать с февраля 2025 года для предприятий санаторно-курортной отрасли региона. Займы призваны поддержать и сохранить бизнес, который находится в зоне ЧС, вызванной крушением танкеров у Керченского пролива.

«С февраля 2025 года вводим новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Они смогут получить микрозайм до 5 миллионов рублей сроком до трёх лет по ставке 2% годовых», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

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Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута.

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Telegram / Минтранс России

Алена Пенчугина
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