Власти Кубани поддержат санатории в зоне ЧС после крушения танкеров с мазутом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о льготных займах, которые начнут действовать с февраля 2025 года для предприятий санаторно-курортной отрасли региона. Займы призваны поддержать и сохранить бизнес, который находится в зоне ЧС, вызванной крушением танкеров у Керченского пролива.

«С февраля 2025 года вводим новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Они смогут получить микрозайм до 5 миллионов рублей сроком до трёх лет по ставке 2% годовых», — написал губернатор в своём телеграм-канале.