Власти Кубани поддержат санатории в зоне ЧС после крушения танкеров с мазутом
Кондратьев: На Кубани вводят меру поддержки для предприятий в зоне ЧС
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о льготных займах, которые начнут действовать с февраля 2025 года для предприятий санаторно-курортной отрасли региона. Займы призваны поддержать и сохранить бизнес, который находится в зоне ЧС, вызванной крушением танкеров у Керченского пролива.
«С февраля 2025 года вводим новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Они смогут получить микрозайм до 5 миллионов рублей сроком до трёх лет по ставке 2% годовых», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута.
Telegram / Минтранс России