«Пласты не тонут»: Блогер показал новые выбросы мазута на пляже в Анапе

В Анапе произошёл новый выброс мазута. Куски приплыли на пляж курорта Джамете. Нефтепродукты даже не тонут, несмотря на погоду в +4 градуса, рассказал блогер из Анапы Юрий Озаровский.

Новые куски мазута приплыли на пляж курорта Джамете. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

«Вот кусок лежит на берегу, куча мелких выбросов. Теперь смотрите — кусок мазута. Температура +4 воздуха. Откуда оно? Где-то был походу выброс, а нам чего-то не говорят. Опять весь берег в мазуте. Это причём не самое страшное место», — рассказал блогер.