«Пласты не тонут»: Блогер показал новые выбросы мазута на пляже в Анапе
В Анапе в районе Джемете заметили новые выбросы мазута, куски не тонут
В Анапе произошёл новый выброс мазута. Куски приплыли на пляж курорта Джамете. Нефтепродукты даже не тонут, несмотря на погоду в +4 градуса, рассказал блогер из Анапы Юрий Озаровский.
Новые куски мазута приплыли на пляж курорта Джамете. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете
«Вот кусок лежит на берегу, куча мелких выбросов. Теперь смотрите — кусок мазута. Температура +4 воздуха. Откуда оно? Где-то был походу выброс, а нам чего-то не говорят. Опять весь берег в мазуте. Это причём не самое страшное место», — рассказал блогер.
Откуда конкретно приплыли куски мазута — неизвестно. Некоторые из выброшенных на берег кусков достигают внушительных размеров. На пляжах продолжают работать волонтёры и спасатели, хоть и в небольшом количестве.
Напомним, что 19 января спасатели приступили к откачке мазута с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение. Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе произошёл 15 декабря в результате столкновения двух танкеров. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, и его пятно достигло побережья Крыма. Позже стало известно, что первый из четырёх танков судна был полностью очищен. Однако экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся, что ставит под сомнение успешное проведение туристического сезона в регионе.
Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете