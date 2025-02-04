«Планета одна, другой не будет»: Волонтёры Народного фронта без устали убирают мазут с пляжей Анапы

После крушения танкеров и разлива мазута в Чёрном море сотни местных жителей и тысячи волонтёров из разных регионов России вышли на побережье, чтобы ликвидировать последствия экологической катастрофы. Среди них — участники Народного фронта и Молодёжной команды, которые продолжают работу по очистке берега и спасению пострадавших птиц.

В декабре в Анапе трудились около 200 волонтёров из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, а также республик Дагестана и Северной Осетии. В январе к ним присоединился студент Воронежского института высоких технологий и участник Молодёжной команды Народного фронта Масрур Атамурадов.

«Планета у нас одна, другой не будет. И спасать её нам — людям. Самым трудным в работе было загружать мазут с песком в мешки и их переносить. Болели спина, ноги, но мы продолжали работать. Больше всего в поездке мне понравились люди — такие же неравнодушные, которые хотят помочь», — рассказал он.

Волонтёры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе. Видео © Предоставлено Life.ru

20-летний Масрур родился в Душанбе, столице Таджикистана, а в 2021 году переехал в Воронеж вместе с отцом. На одном из местных форумов он узнал о Народном фронте и решил вступить в его молодёжную команду.

«Я полюбил Россию за её людей. Тут живут очень добрые и неравнодушные люди, готовые помогать своей стране и друг другу. Вне зависимости от сложностей, национальности, вероисповедания они протянут руку помощи. И я такой же. Когда вижу счастливые лица тех, кому помог, это очень греет душу», — поделился Атамурадов.