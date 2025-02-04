«Планета одна, другой не будет»: Волонтёры Народного фронта без устали убирают мазут с пляжей Анапы
Волонтёры Народного фронта помогают убирать мазут с пляжей Чёрного моря
Волонтёр Масрур Атамурадов. Обложка © Предоставлено Life.ru
После крушения танкеров и разлива мазута в Чёрном море сотни местных жителей и тысячи волонтёров из разных регионов России вышли на побережье, чтобы ликвидировать последствия экологической катастрофы. Среди них — участники Народного фронта и Молодёжной команды, которые продолжают работу по очистке берега и спасению пострадавших птиц.
В декабре в Анапе трудились около 200 волонтёров из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, а также республик Дагестана и Северной Осетии. В январе к ним присоединился студент Воронежского института высоких технологий и участник Молодёжной команды Народного фронта Масрур Атамурадов.
«Планета у нас одна, другой не будет. И спасать её нам — людям. Самым трудным в работе было загружать мазут с песком в мешки и их переносить. Болели спина, ноги, но мы продолжали работать. Больше всего в поездке мне понравились люди — такие же неравнодушные, которые хотят помочь», — рассказал он.
Волонтёры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе. Видео © Предоставлено Life.ru
20-летний Масрур родился в Душанбе, столице Таджикистана, а в 2021 году переехал в Воронеж вместе с отцом. На одном из местных форумов он узнал о Народном фронте и решил вступить в его молодёжную команду.
«Я полюбил Россию за её людей. Тут живут очень добрые и неравнодушные люди, готовые помогать своей стране и друг другу. Вне зависимости от сложностей, национальности, вероисповедания они протянут руку помощи. И я такой же. Когда вижу счастливые лица тех, кому помог, это очень греет душу», — поделился Атамурадов.
Помимо экологических миссий, Масрур участвовал в патриотических мероприятиях, помогал собирать помощь для бойцов СВО и работал в московском колл-центре избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. В будущем он планирует продолжать общественную деятельность и мечтает поступить на актёрский факультет.
Напомним, авария с участием «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» случилась в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута, который уже погубил экосистему и куротные пляжи. На Кубани уже очистили от мазута кормовую часть танкера «Волгонефть-239». Следующим шагом будет утилизация задней части судна.