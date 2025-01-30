В Крыму расширили границы зоны ЧС из-за разлива мазута в Чёрном море
В Республике Крым расширили границы зоны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Соответствующий указ главы полуострова Сергея Аксёнова был опубликован на сайте правительства Крыма.
Теперь границы зоны техногенной ЧС регионального характера распространяются на городские округа Феодосия, Судак, Саки, Евпатория. Также добавились территории Сакского и Черноморского районов. До этого режим ЧС действовал только на территории Керчи и Ленинского района.
Тем временем в Севастополе ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута. В настоящее время специалисты продолжают работу по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Чёрного моря. Напомним, что 15 декабря мощные волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с топливом недалеко от Керченского пролива. В результате ЧП в водах оказалось около трёх тысяч тонн мазута. На Кубани уже очистили от мазута кормовую часть танкера «Волгонефть-239». Следующим шагом будет утилизация задней части судна.