В Крыму расширили границы зоны ЧС из-за разлива мазута в Чёрном море

В Республике Крым расширили границы зоны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Соответствующий указ главы полуострова Сергея Аксёнова был опубликован на сайте правительства Крыма.

Теперь границы зоны техногенной ЧС регионального характера распространяются на городские округа Феодосия, Судак, Саки, Евпатория. Также добавились территории Сакского и Черноморского районов. До этого режим ЧС действовал только на территории Керчи и Ленинского района.